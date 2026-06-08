Figyelje csak: így adják az eurót hétfő reggel

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a péntek délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése hétfő reggel hat órakor 355,84 forinton állt a péntek délután hat órai 355,92 forint után, a dollárt 308,57 forinton jegyezték 308,58 forint után, a svájci frank jegyzése pedig 387,25 forintra ment lejjebb 387,90 forintról.

A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél mindhárom devizával szemben, 7,5 százalékkal az euró, 5,8 százalékkal a dollár és 6,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

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