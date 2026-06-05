Figyelmeztettek: megint odacsaphat Trump háborúja a „kicsi ezüstnek”

Május közepe óta megint a lélektaninak tartott kerek 2000 dolláros unciánkénti árszint alatt tanyázik a platina világpiaci ára. A határidős jegyzést az emúlt hetekben több alkalommal is megfogta egy az 1880-1885 dollár között kialakult támaszzónája.
Ez olyannyira működött, hogy a május hónapban jellemző forgalomnál kisebb volumennel ugyan, de a spanyol hódítók által “kicsi ezüstnek” elnevezett nemesfém ára május utolsó hetétől kezdve folyamatosan nőni tudott. Így volt olyan periódus is amikor
szűk 5 nap alatt 5,3 százalékos drágulást láthattunk.
Innentől kezdve viszont fontos az óvatosság a kereskedők, befektetők számára, ugyanis a kurzus a visszaerősödést követően ismét karnyújtásnyira került a 2000 dolláros ellenállási szintjétől.
Ha igaznak bizonyul a pesszimizmus, nehéz idők jönnek
Ez azért lehet veszélyes, ha hinni lehet a Heraeus pesszimista forgatókönyvének, mert az 1800-as évek közepén, a németországi Hanauban alapított, mára Németország egyik legnagyobb nemesfém-finomító vállalatának friss, június elsején publikált piaci áttekintése szerint az iráni háború a platina árakra is komoly csapást mérhet a továbbiakban.
Arról, hogy meddig eshet a platina ára további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.