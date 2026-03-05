2p

Befektetés Arany Árutőzsdei termékek

Kannibalizálják a fizikai aranyat – ez a trend okozhatja a vesztét

Az Arany Világtanács (World Gold Council) félre is verte a harangot, hiszen a szervezet adatai szerint markáns átrendeződés zajlik a világpiacon az aranyat tekintve. A fizikai arany iránti kereslet kíméletlenül elporlad, miközben egy viszonylag új őrület tarolja le a piacot. A trend jól látható, de még mindig hihetetlennek tűnhet, hogy a klasszikus, fizikai arany korszaka a végéhez közeledik.

25. Ennyi arany ETF-et, azaz a részvényekhez nagyban hasonlító tőzsdén kereskedett alapot indítottak csak 2025-ben és csak egyetlen helyen, Indiában – tájékoztatott egy szakmai konferencián a napokban az Arany Világtanács vezérigazgatója, David Tait. Mindezt persze stílszerűen egy Indiában zajló eseményen közölte. Bejelentése a világtanács által megállapítottak velejét érinti, hiszen a szervezet számszerű adatai szerint valami rendkívüli átalakulás figyelhető meg.

Kinek kell ma már a fizikai arany?

A szervezet első embere úgy látja az aranybefektetések globális piacát a következő időszakban az aranyhoz képest, és az aranypiac történeti síkjához mérten is még mindenképpen újdonságnak számító irányzat, a digitalizáció, és az aranyalapú tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), valamint az intézményi tőkebevonás fogja meghatározni. Tait hangsúlyozta, hogy az arany ETF-ek különösen a fiatalabb generációk körében, váltak népszerűvé, amit a fenti adat is jól példázott.

A szakember hideg tényként tálalta, hogy a tradicionális, ékszervásárlásra és fizikai aranyra épülő keresletet fokozatosan felváltja a pénzügyi eszközökön keresztüli aranybirtoklás. Arról, hogy pontosan hogyan fogalmazott és milyen csatornák lehetnek meghatározók a jövőben további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

 

