Foghatja a fejét, ha meglátja mit csinált szerdán a forint

Rengeteg pénzen ül a lakosság – beszámolt az Erste

Ha nem is klappol minden a gazdasági működéssel, az Erste Bank kedvező eredményekről számolt be, és továbbra is a magyar piac harmadik legerősebb szereplője akar lenni. Mindezt úgy, hogy az államot és az EBRD-t is ki akarják venni az egyenletből.