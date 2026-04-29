Fordulat: már a közelgő bejelentésre készülnek a pénzügyi központok?

Vegyesen indítottak piacnyitáskor a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán, Londonban a FTSE index 0,16 százalék csökkenéssel, a frankfurti DAX index 0,18 százalék emelkedéssel, a CAC-40 index 0,07 százalék növekedéssel kezdte a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,14 százalék pluszt jelzett. Magyar idő szerint az esti órákban jelenik meg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed legfrissebb kamatdöntése, ami komoly piacmozgató hatással is járhat.
Csak az árupiac mozdult nagyobbat
Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 91 centtel, 0,87 százalékkal, 105,31 dollárra emelkedett.
Az arany ára unciánként 0,21 százalékkal, 9,96 dollárral, 4598,44 dollárra csökkent.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, májusi jegyzésében 1,10 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 44,07 euróba került a kereskedés első órájának végén.
Pest is beragadt
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,69 pontos emelkedéssel, 132 857,20 ponton nyitott szerdán. A keddi záró értékéhez képest minimálisan erősödött. (MTI)