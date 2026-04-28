Forgószél söpör a tőzsdén: mi lesz az állami hátterű cégekkel? Interjú

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Bár a Tisza Párt kétharmados választási győzelme után gyorsan új történelmi csúcsra emelkedett a Budapesti Értéktőzsde, ez még mindig nem jelzi az összes pozitív várakozást a kormányváltással kapcsolatban – erről beszélt a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Kulcskérdés, hogy május végén Magyarország elkerülje a bóvlit, és utána még további felértékelődés jöhet. Vannak azonban olyan cégek, amelyek a korábbi állami hátszél miatt most nehéz helyzetbe kerülhetnek.

Hurráoptimizmus söpört végig a magyar pénzügyi piacokon a Tisza Párt kétharmados győzelmét követően. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe április 15-én érte el eddig történelmi csúcsát, amikor 139 ezer 449 ponton zárt (napközben 140 ezer pont fölött is járt a BUX). „Eddig inkább csak ízelítőt láthattunk abból, hogy mi történhet hosszabb távon a tőzsdén, hiszen egyelőre a külföldi és a leginkább kockázatvállaló befektetők vásároltak bele a piacba” – mondta Zakár Tivadar, az Univerz Invset befektetési igazgatója a Klasszis Podcast legújabb epizódjában.

Persze a további emelkedés egyik fontos záloga, hogy május végén és június elején a nagy nemzetközi hitelminősítők türelmesek legyenek az új kormánnyal szemben (- a 2026-os, tarthatatlannak tűnő költségvetési hiánycél jelent kockázatot), és ne helyezzék Magyarországot a befektetésre már nem ajánlott, bóvli kategóriába.

Ha ezt sikerül elkerülni, akkor további emelkedés előtt állhat a BUX: eleve látszódik egy 20 százalékos alulértékeltség az indexben, ráadásul a külföldi befektetők a politikai kockázatok miatt az elmúlt 16 évben sokszor távol tartották magukat a magyar piactól, tette hozzá a szakértő.

Nem beszélve a hazai kisbefektetőkről, akiknek a portfóliójában nagyon alacsony, 5 százalék körüli a részvények aránya. A fejlett nyugati piacokon ez 30-34 százalékon áll.

Zakár Tivadarral azoknak a cégeknek a jövőjéről is beszélgettünk, amelyek az Orbán-rendszer alatt jelentős állami hátszéllel tudtak növekedni, és ennek megfelelően a részvényárfolyamuk is bezuhant a választások óta eltelt bő 2 hétben.

A beszélgetés egyes fejezeteit a fenti videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.

01:56 Miért hajtotta a tőzsdét a Tisza győzelme?

09:56 Már mindent beárazott a piac, vagy van még tér felfelé?

18:14 Mi lesz a korábban állami tendereken felpumpált cégekkel?

35:30 Tőzsdei aranykor jöhet a magyar piacon?

46:14 Vonzóbbak lennének a magyar részvények euróban jegyezve?

53:45 Elköszönés.

