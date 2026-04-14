Fundamentumokon alapul a forintcsoda, vagy csak érzéki csalódás?

mfor.hu

Száguldott a forint hétfőn és nagyot ugrottak a Budapesten forgó részvények is, több, mint négy éve nem látott szintre süllyedt az euró. A választás eredménye növeli az európai uniós pénzek beáramlásának és az euró bevezetésének esélyét, ami erősíti a magyar eszközöket.

A vasárnapi választások eredménye, az elsöprő Tisza-győzelem nyomán hatalmasat esett az euró árfolyama, nagyot ugrott a forint hétfőn. A péntek este 375 körüli euró 368-nál nyitott, az alja pedig hétfő délután-este 362,5 környékén volt. Az egy éves és hosszabb állampapírpiaci referenciahozamok 29-32 bázisponttal zuhantak.

Szép teljesítmény ez ahhoz képest is, hogy márciusban alapvetően eléggé gyengélkedett a magyar deviza, a 380 alatti szintekről majdnem négyszázig is eljutott az euró. Nyilván elsősorban a közel-keleti helyzet és az annak nyomán kibontakozó energiaválság hatására történt ez, de a hazai választások előtti bizonytalanság is hozzájárulhatott ehhez.

Március második felétől azonban folyamatosan olcsóbb lett az euró, ez a folyamat látszik begyorsulni a markáns és némileg meglepő választási eredmények hatására.A fontosabb hazai részvényeket tömörítő BUX index is megugrott, miután az év elején emelkedett, márciusban leginkább stagnált, majd április elején fokozatosan felfelé indult el. 

Két ellentétes erő munkál

Gazdasági szempontból a kétharmados parlamenti többség elérése jó hatással lehet az ország helyzetére, hiszen így valódi reformokat lehet végrehajtani. A befektetők abban bíznak, hogy javulhatnak az uniós kapcsolatok, és az euró bevezetése is lehetségessé válik. 

Eközben a Hormuzi-szoros amerikai lezárása, amit Donald Trump elnök jelentett be hétvégén, a papírforma szerint negatívan érinti a forint árfolyamát, hiszen ennek nyomán az olaj és a földgáz ára is emelkedett. Ennek fényében különösen figyelemre méltó a forint szép teljesítménye.

 

 

 

