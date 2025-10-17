Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Szeretjük is, meg nem is, amit a forint pénteken művelt

A magyar fizetőeszköz vegyesen teljesített a hétb utolsó munkanapján a bankközi piacon.

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.

  • Az eurót délután hat órakor 389,42 forinton jegyezték a reggel hét órai 389,89 forint után.
  • A dollár jegyzése 333,75 forintra ment fel 332,91 forintról,
  • a svájci franké pedig 421,35 forinton állt 421,25 után.

A hétfői kezdés óta a forint az euróval szemben 0,9 százalékkal erősödött péntek délutánig, a dollár ellenében 1,2 százalékkal erősödött, a svájci frank ellenében viszont 0,1 százalékkal gyengült. Az év eleji kezdésnél a forint erősebben áll, 5,4 százalékkal az euró, 16,0 százalékkal a dollár és 3,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

Fotó: Pixabay

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A magyar fizetőeszköz erősödött csütörtökön a bankközi piacon.

Történelmi csúcsra erősödött az arany.

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Szerda reggeli árfolyamok.

A forint kedden gyengült a bankközi devizapiacon.

Az euróval szemben is romlott a forint, a dollárhoz viszonyítva minimális javulás látható.

Nagyon lassan próbál talpra állni a magyar fizetőeszköz.

