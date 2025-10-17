Szeretjük is, meg nem is, amit a forint pénteken művelt

Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.

Az eurót délután hat órakor 389,42 forinton jegyezték a reggel hét órai 389,89 forint után.

A dollár jegyzése 333,75 forintra ment fel 332,91 forintról,

a svájci franké pedig 421,35 forinton állt 421,25 után.

A hétfői kezdés óta a forint az euróval szemben 0,9 százalékkal erősödött péntek délutánig, a dollár ellenében 1,2 százalékkal erősödött, a svájci frank ellenében viszont 0,1 százalékkal gyengült. Az év eleji kezdésnél a forint erősebben áll, 5,4 százalékkal az euró, 16,0 százalékkal a dollár és 3,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

Kisebb elmozdulások

Fotó: Pixabay