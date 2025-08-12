A forint bepaprikázott kedden

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.

Az eurót délután hat órakor 395,16 forinton jegyezték a reggel hét órai 395,61 forint után,

a dollár jegyzése 338,05 forintra csökkent 340,27 forintról,

a svájci franké pedig 418,85-re 419,62 forintról.

A forint augusztus eleje óta erősödött, 1,2 százalékkal az euró, 3,5 százalékkal a dollár és 2,9 százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleji kezdésnél úgy négy százalékkal áll erősebben a forint az euróval és a svájci frankkal szemben, valamint közel 15 százalékkal a dollár ellenében.

azért az euró sem gatyásodott le teljesen

Fotó: Pixabay