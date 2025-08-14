Talán szorong a forint, nem indult neki

Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – közölte az MTI.
- Az eurót reggel hét órakor 395,32 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,28 forint után,
- a dollár 337,80 forinton áll 337,45 után,
- a svájci frank pedig 419,40 forinton 419,55 forint után.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint árfolyama szinte megegyezik a 33. heti hétfői kezdéssel euróban, 0,5 százalékkal áll erősebben a dollár és 0,2 százalékkal áll erősebben a svájci frank ellenében. Az augusztusi kezdéshez képest a forint 1,1 százalékkal erősödött az euróval, 3,6 százalékkal erősödött a dollárral és 2,7 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.