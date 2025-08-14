1p
Talán szorong a forint, nem indult neki

mfor.hu

A forint téblábolt csütörtök reggel.

Alig változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – közölte az MTI.

  • Az eurót reggel hét órakor 395,32 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,28 forint után,
  • a dollár 337,80 forinton áll 337,45 után,
  • a svájci frank pedig 419,40 forinton 419,55 forint után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint árfolyama szinte megegyezik a 33. heti hétfői kezdéssel euróban, 0,5 százalékkal áll erősebben a dollár és 0,2 százalékkal áll erősebben a svájci frank ellenében. Az augusztusi kezdéshez képest a forint 1,1 százalékkal erősödött az euróval, 3,6 százalékkal erősödött a dollárral és 2,7 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.

Csütörtök reggelre nem bírtak egymással
Csütörtök reggelre nem bírtak egymással
