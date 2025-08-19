1p
A forint szinte kibújt a bőréből örömében

mfor.hu

A magyar fizetőeszköznek jó napja volt a kedd a bankközi piacon.

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

  • Az eurót délután hat órakor 393,79 forinton jegyezték a reggel hét órai 395,23 forint után,
  • a dollár jegyzése 337,65 forintra ment le 338,83-ról,
  • a svájci franké pedig 418,52-re csökkent 419,90 forintról.

A dollár gyengélkedett a forinttal szemben.
Fotó: Pixabay

Az év eleje óta a forint 4,3 százalékos nyereségre tett szert az euróval, 15,1 százalékosra a dollárral, és 4,5 százalékosra a svájci frankkal szemben.

