A forint szinte kibújt a bőréből örömében

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
- Az eurót délután hat órakor 393,79 forinton jegyezték a reggel hét órai 395,23 forint után,
- a dollár jegyzése 337,65 forintra ment le 338,83-ról,
- a svájci franké pedig 418,52-re csökkent 419,90 forintról.
Az év eleje óta a forint 4,3 százalékos nyereségre tett szert az euróval, 15,1 százalékosra a dollárral, és 4,5 százalékosra a svájci frankkal szemben.
