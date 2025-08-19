A forint szinte kibújt a bőréből örömében

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az év eleje óta a forint 4,3 százalékos nyereségre tett szert az euróval, 15,1 százalékosra a dollárral, és 4,5 százalékosra a svájci frankkal szemben.

Erősödött kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

A magyar fizetőeszköznek jó napja volt a kedd a bankközi piacon.

