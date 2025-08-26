A forint az eurót, és a zöldhasút is sikeresen üldözte

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén változatlanul 6,50 százalékon hagyta az alapkamatot – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 397,42 forintról 396,36 forintra csökkent 18 órakor, napközben 395,97 forint és 398,23 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 424,12 forintról 423,42 forintra csökkent,
- míg a dolláré 341,71 forintról 339,97 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1631 dollárról 1,1657 dollárra változott.
