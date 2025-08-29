Még nem dőlt el a forint sorsa

Augusztus hónapot a forint erősödéssel fejezte be, 0,8 százalékossal az euró, 3,2 százalékossal a dollár és 1,7 százalékossal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint 3,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 14,7 százalékkal a dollár és 3,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

Péntek délutáni jegyzésén a forint 0,3 százalékkal állt gyengébben a hétfői kezdésnél az euróval, 0,5 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,7 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

Kevéssé változott pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet gyengüléssel, a hónapot erősödéssel fejezte be – jelentette az MTI.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!