Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Még nem dőlt el a forint sorsa

mfor.hu

A forint árfolyama nem igazán változott a bakközi piacon pénteken.

Kevéssé változott pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A forint a hetet gyengüléssel, a hónapot erősödéssel fejezte be – jelentette az MTI.

  • Az eurót délután hat órakor 396,55 forinton jegyezték a kora reggeli 396,73 forint után.
  • A dollár jegyzése 338,94 forintra ment le 340,10 forintról, ami 0,3 százalékos forinterősödés.
  • A svájci frank jegyzése alig változott, 423,87 forinton állt 423,80 forint után.

Ránézésre ugyanannyi maradt
Fotó: Pixabay

A héten, a hónapban

Péntek délutáni jegyzésén a forint 0,3 százalékkal állt gyengébben a hétfői kezdésnél az euróval, 0,5 százalékkal gyengébben a dollárral és 0,7 százalékkal gyengébben a svájci frankkal szemben.

Augusztus hónapot a forint erősödéssel fejezte be, 0,8 százalékossal az euró, 3,2 százalékossal a dollár és 1,7 százalékossal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint 3,6 százalékkal erősödött az euróval szemben, 14,7 százalékkal a dollár és 3,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

Péntek reggel sem ugyanannyit ér a forint, mint néhány órája

Friss árfolyamok.

Estére elnyugodott a forint

Táncra perdül, ha meglátja, mi történt a forinttal

Erősödött a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Fájdalmas hírünk van, ha eurót akar venni

Nem volt jó napja a forintnak.

Nézze csak, mi történt a forinttal!

Szerda reggeli friss árfolyamok.

A forint az eurót, és a zöldhasút is sikeresen üldözte

A magyar fizetőeszköz erősödött kedden.

Meglepő, hogy mennyi pénz maradt az állampapírokban

A Privátbankár.hu idei befektetési alapkezelői szavazásán több dobogós helyezést – köztük két elsőt – elért MBH Alapkezelő üzletág-vezetőjével, Herczog Péterrel beszélgettünk.

Nehéz elhinni, hogy megint ennyiért adják az eurót

Rossz napja volt a forintnak.

Csak a bátorak nézzék meg, milyen gyenge a forint

Így kezdte a hetet a forint.

Kitört a forintnál a péntek esti láz

A magyar fizetőeszköz pénteken erősödött a bankközi piacon.

