A forint még a reggeli kávéjára vár, a gyógyszereket már bevette

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz árfolyama csak kismértékben mozdult el a bankközi piacon csütörtök reggelre.

Kevéssé változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

  • Az eurót reggel hét órakor 384,56 forinton jegyezték az előző nap 18 órai 384,58 forint után,
  • a dollár jegyzése 332,03 forintra emelkedett 331,74-ről,
  • a svájci franké 415,49 forintra csökkent 416,22 forintról.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 0,9 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdésnél az euróval, 1,3 százalékkal erősebben a dollárral és 0,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

