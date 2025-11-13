A forint még a reggeli kávéjára vár, a gyógyszereket már bevette

Elméletben topon vagyunk az ESG-ben, a gyakorlatban kevésbé

A magyarországi vállalatvezetők túlnyomó többsége tisztában van az Európai Unió fenntarthatósági céljaival, mégis nagyon kevesen dolgoznak ki nyilvánosan elérhető ESG stratégiát. A K&H fenntarthatósági index évek óta stagnál, de a látszólagos mozdulatlanság mögött egyre érdekesebb folyamatok húzódnak meg. A lapcsoportunk által szervezett Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián az is kiderült, hogy mekkora ma a zöld hitelpiac aránya a teljes lakossági és vállalati portfólión belül.