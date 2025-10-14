Befújt a hideg őszi szél a forint kabátja alá

Gyengült kissé a forint kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon – jelentette az MTI.
- Az eurót délután hat órakor 392,46 forinton jegyezték a kora reggeli 391,96 forint után,
- a dollár jegyzése 338,31 forinton áll 338,22 forint után,
- a svájci franké pedig 422,07 forinton 421,25 után.
A forint az októberi kezdésnél gyengébben áll keddi jegyzésén, fél százalékkal az euró, közel két százalékkal a dollár és kissé több mint egy százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint nyereségre tett szert, 4,6 százalékra az euró, 14,9 százalékra a dollár és 3,7 százalékra a svájci frank ellenében.
