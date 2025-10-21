Mint bizonytalan szavazó kóválygott a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentetet az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,17 forintról 389,53 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 388,50 forint és 389,96 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 421,79 forintról 421,70 forintra süllyedt,
- míg a dolláré 334,37 forintról 335,29 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1635 dollárról 1,1615 dollárra változott.
