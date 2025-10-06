Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Őszi légyként gyengült el a forint

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz nem remekelt hétfőn.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,02 forintról 388,84 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,79 forint és 389,48 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 415,95 forintról 417,60 forintra ment fel,
  • míg a dolláré 331,10 forintról 332,15 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1721 dollárról 1,1707 dollárra változott.

A dollár bekeményített.
A dollár bekeményített.
Fotó: Pixabay

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

