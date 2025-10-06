Őszi légyként gyengült el a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,02 forintról 388,84 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 387,79 forint és 389,48 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 415,95 forintról 417,60 forintra ment fel,
- míg a dolláré 331,10 forintról 332,15 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1721 dollárról 1,1707 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.