Nagyot tudott mutatni a forint már kora reggel

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az euró hét órakor 391,04 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 391,75 forintnál.
- A dollár jegyzése 337,58 forintról 335,79 forintra csökkent,
- a svájci franké pedig 420,88 forintról 419,47 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése 1,1646 dollárra erősödött a szerda esti 1,1606 dollárról.
