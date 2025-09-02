Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A forint otthon maradt és a startra várt

mfor.hu

A forint mozgásának nem volt iránya kedden.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.

Kedden nem dölt el
Kedden nem dölt el
Fotó: Depositphotos

  • Az euró árfolyama a reggel fél nyolckor jegyzett 395,41 forintról 395,20 forintra csökkent 18 órakor, napközben 394,88 forint és 396,95 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 421,97 forintról 422,13 forintra ment fel,
  • míg a dolláré 338,16 forintról 339,10 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1692 dollárról 1,1653 dollárra változott.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

