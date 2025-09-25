Őszi légyként dongott a forint, majd fáradtan leszállt

Ki fog kopni az ESG, de mi lesz helyette?

Jelentős enyhítések történtek az elmúlt hónapokban az európai és így a magyar cégekre is vonatkozó ESG szabályozásokban. A könnyítéssel érintett vállalatok pezsgőt bontottak, de ez mégsem jelenti azt, hogy a fenntarthatósági szempontokat egyszerre kidobhatják az ablakon. Sőt, épp ellenkezőleg, ettől függetlenül az ESG kifejezés könnyen kikophat a mindennapjainkból. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén jártunk.