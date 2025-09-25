Őszi légyként dongott a forint, majd fáradtan leszállt

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – közölte az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,49 forintról 391,96 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 390,51 forint és 392,07 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 419,10 forintról 419,49 forintra ment fel,
- míg a dolláré 333,07 forintról 335,80 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1747 dollárról 1,1672 dollárra változott.
