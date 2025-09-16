Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Az euró mint kobra nézett a forintra

mfor.hu

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama, de az euróval szemben nem mozdult.

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon: az euróval szemben nem változott, a dollár ellenében erősödött, és gyengült a svájci frankkal szemben – jelentette az MTI.

  • Az eurót délután hat órakor 389,70 forinton jegyezték, a reggel hét órai 389,69 forinttal közel megegyező szinten.
  • A dollár jegyzése 329,13 forintra csökkent 330,93 forintról,
  • a svájci franké pedig 417,57 forintra ment fel 416,90-ről.

Az euróval szemben nem volt mozgása a forintnak
Az euróval szemben nem volt mozgása a forintnak
Fotó: Pixabay

Kedd délutáni jegyzésén a forint 1,7 százalékkal áll erősebben a szeptemberi kezdésnél az euróval szemben, 3,0 százalékkal erősebb a dollár ellenében és 1,5 százalékkal erősödött a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint mindhárom devizával szemben nyereségre tett szert: 5,3 százalékra az euró, 17,2 százalékra a dollár és 4,7 százalékra a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

