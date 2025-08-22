1p
Felkelt a padlóról a forint, de nem bikázta be a pénteket

Minimális erősödéssel nyitott a forint az euróhoz és a svájci frankhoz viszonyítva pénteken. A hét eleji, erősebb szint azonban még messze van.

Apró erősödéssel nyitotta a forint a pénteki kereskedést a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése reggel fél nyolckor 396,28 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.

A dollár jegyzése hullámzó volt az éjjel: 342,07 forintot ért tegnap délután, éjjel 341,14-ig csökkent, reggel fél nyolckor pedig 341,98 forinton állt.

A svájci frankkal szemben történt a legnagyobb erősödés péntekre virradóra. Az esti 423,07-es szintről reggel fél nyolcra 422,25-re erősödött a forint.

A magyar fizetőeszköz a hét eleje óta gyengült: 0,3 százalékkal az euró, 1,3 százalékkal a dollár és 0,8 százalékkal a svájci frank ellenében. Az augusztusi kezdésnél a forint 0,9 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,3 százalékkal erősebben a dollárral és 2,1 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött, 3,7 százalékkal az euró, 13,9 százalékkal a dollár és 3,6 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

