Nagyot ugratott a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentetet az MTI.
Csütörtökön a forint tavaly július óta nem látott szintre erősödött az euróval szemben.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,14 forintról 391,63 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,45 forint és 393,61 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 420,77 forintról 419,32 forintra csökkent,
- míg a dolláré 336,20 forintról 333,83 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1695 dollárról 1,1735 dollárra vá ltozott.
