Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

A forint Halloweenre készül, jó csütörtökje volt

mfor.hu

A magyar fizetőeszköz erősödött csütörtökön a bankközi piacon.

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.

  • Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,08 forint és 390,93 forint között mozgott.
  • A svájci frank jegyzése a reggeli 421,16 forintról 419,60 forintra csökkent,
  • míg a dolláré 335,02 forintról 333,88 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1656 dollárról 1,1666 dollárra változott.

Az eurónak is jól ment a dollárral szemben
Az eurónak is jól ment a dollárral szemben
Fotó: Depositphotos

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

