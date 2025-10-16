A forint Halloweenre készül, jó csütörtökje volt

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,08 forint és 390,93 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 421,16 forintról 419,60 forintra csökkent,
- míg a dolláré 335,02 forintról 333,88 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1656 dollárról 1,1666 dollárra változott.
