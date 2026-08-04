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Befektetés

Alig mozdul a forint, napok óta látható a változás

mfor.hu

Így indult el kedden a magyar fizetőeszköz.

Alig változott a forint árfolyama kedd reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben, a nemzetközi bankközi kereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 364,11 forinton állt a hétfő délután hat órai 364,16 forint után.

A forint július utolsó napja óta a 363-365-ös sávban mozog, mostanra pedig még tovább szűkült az a tartomány, melyben a magyar fizetőeszköz mozog az euróval szemben.

Ez a helyzet jelenleg a főbb devizákkal szemben

A dollárt 316,32 forinton jegyezték a hétfő déluténi 316,40 forint után, a svájci frankot pedig 390,43 forinton 390,34 után.

Az év eleje óta erősödött a forint. 5,3 százalékkal az euró, 3,4 százalékkal a dollár és 5,5 százalékkal a svájci frank ellenében. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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