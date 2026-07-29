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Befektetés Bankközi Deviza Dollár Euró Forint

Mi történt? A forint villantott, aztán valami megváltozott

mfor.hu

A hét közepén illegeti magát a magyar fizetőeszköz.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 7 órakor 360,91 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 360,33 forintnál.

A forint euróval szembeni árfolyamának grafikonja alapján a magyar fizetőeszköz szerda hajnalban tövid ideig még benézett a lélkektani 360-as szint alá, majd sarkon fordulva az árfolyam egészen a 361,5 forintos szintig gyengült.

Ez rövid idő alatt fél százalékos leértékelődést jelentett.

IIlyen a helyzet a főbb devizákkal szemben

A dollár jegyzése 316,58 forintra erősödött 315,63 forintról, a svájci frank pedig 386,27 forintról 387,40 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1402 dolláron stagnált.

(MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

 

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