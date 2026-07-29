Mi történt? A forint villantott, aztán valami megváltozott

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint euróval szembeni árfolyamának grafikonja alapján a magyar fizetőeszköz szerda hajnalban tövid ideig még benézett a lélkektani 360-as szint alá, majd sarkon fordulva az árfolyam egészen a 361,5 forintos szintig gyengült.
Ez rövid idő alatt fél százalékos leértékelődést jelentett.
IIlyen a helyzet a főbb devizákkal szemben
A dollár jegyzése 316,58 forintra erősödött 315,63 forintról, a svájci frank pedig 386,27 forintról 387,40 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1402 dolláron stagnált.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.