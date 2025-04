Forintban, euróban vagy dollárban kérjük a locsolópénzt? Itt egy kis segítség

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

A dollárral szemben viszont határozottan erősödik a forint a hosszú hétvégén: míg csütörtök este még több mint 359 forintba került a zöldhasú, hétfő reggel már 353-ért is meg lehetett venni a dollárt. Ilyen alacsony árfonyamot szinte napra pontosan 7 hónappal ezelőtt, 2024 szeptemberében láthattunk.

Ázsiában és az Egyesült Államokban sem tartanak tőzsdei szünnapot hétfőn, de Európában igen – nincs ma kereskedés a kontinens börzéin. Ilyenkor a devizapiac is meglehetősen sekély, nincs nagy forgalom – igaz, ilyenkor egy-egy nagyobb tranzakció nagyobb elmozdulást is ki tud váltani éppen az alacsony forgalom miatt. A hosszú hétvége előtt, csütörtök este 408 forint körül járt az euró jegyzése a bankközi devizapiacon, nagypénteken délelőtt 409 forint irányába mozdult a jegyzés, estére viszont újra 407,55 forint körül adták-vették a bankközin a közös pénzt. A Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján látható, mi történt eddig a devizánkkal a hosszú hétvégén:

