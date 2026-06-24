1p
Befektetés Arany Árutőzsdei termékek

Friss: nagyot esett az arany, rég volt ilyen olcsó

mfor.hu

Idén még nem járt ilyen mélyen a csillogó nemesfém világpiaci ára.

Egész nap az eladók voltak többen a nemesfémek piacán, aztán magyar idő szerint kora délutén, nem sokkal az amerikai részvénypiacok nyitása előtt már szabályosan beszakadt az árfolyam.

Ekkor az arany határidős jegyzése 2025 novembere óta először esett az unciánkénti 4000 dolláros szint alá.

Heves reakciók

Az arany így napon belül majdnem 4 százalékos értékvesztést kellett elkönyveljen. A világpiaci jegyzés e cikk írásakor 3985 körül járt

A befektetők a kamatvárakozásokra és a dollár árfolyamának változásaira reagálhattak hevesebben. Ezzel párhuzamosan a nemesfémek közül:

  • az ezüst 4,7 százalékkal zuhant 58,68 dollárra,
  • a platina szűk 4 százalékos eséssel pedig 1600 dolláron forgott.
  • A palládium ára pedig 3,5 százalékos értékvesztéssel 1175 dollárig süllyedt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Jobb lett volna reggel váltani eurót

Gyengült kissé szerdán a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Mi történik a forinttal? Így váltják az eurót szerda reggel

Mi történik a forinttal? Így váltják az eurót szerda reggel

Friss árfolyamok.

356-ig gyengült a forint az euróval szemben

356-ig gyengült a forint az euróval szemben

Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Trump is örül: a régi nagy sztárpapír újra berobbant

Újból a nagyok ligájában játszik a cég? Mivel okozott legutóbb nagy meglepetést? Íme a részletek.

Lejtmenetben volt ma itthon a tőzsde

Lejtmenetben volt ma itthon a tőzsde

A vezető európai részvényindexek többsége is veszteséggel zárta a keddi kereskedést. 

Nem mutat szépen, amit a forint csinál

Nem mutat szépen, amit a forint csinál

Ebbe az irányba indult el kedd reggel.

Mi történt? Jól lerántották a parkettet a tech papírok

Így vetett véget Amerika a hét első napjának.

Pleschinger Gyula Márk, a Wood & Company magyarországi vagyonkezelési részlegének vezetője

A forinterősödés már elért egy olyan szintet, ami már senki számára nem közömbös – Klasszis Podcast

Pleschinger Gyula Márkkal, a Wood & Company magyarországi vagyonkezelési részlegének vezetőjével a keddi kamatdöntés előtt beszélgettünk a világgazdaságban zajló folyamatokról, azok várható magyarországi hatásairól. 

Mit művelt a forint hétfőn? Ennyiért adják-veszik az eurót

Mit művelt a forint hétfőn? Ennyiért adják-veszik az eurót

Enyhén gyengült a forint.

Enyhe erősödéssel indul a nap a hazai tőzsdén

Enyhe erősödéssel indul a nap a hazai tőzsdén

A főbb részvények vegyesen teljesítenek, a magyar börze összességben felfelé emelkedve unatkozik.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG