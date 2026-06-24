Friss: nagyot esett az arany, rég volt ilyen olcsó

Egész nap az eladók voltak többen a nemesfémek piacán, aztán magyar idő szerint kora délutén, nem sokkal az amerikai részvénypiacok nyitása előtt már szabályosan beszakadt az árfolyam.

Ekkor az arany határidős jegyzése 2025 novembere óta először esett az unciánkénti 4000 dolláros szint alá.

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Heves reakciók

Az arany így napon belül majdnem 4 százalékos értékvesztést kellett elkönyveljen. A világpiaci jegyzés e cikk írásakor 3985 körül járt

A befektetők a kamatvárakozásokra és a dollár árfolyamának változásaira reagálhattak hevesebben. Ezzel párhuzamosan a nemesfémek közül:

az ezüst 4,7 százalékkal zuhant 58,68 dollárra,

a platina szűk 4 százalékos eséssel pedig 1600 dolláron forgott.

A palládium ára pedig 3,5 százalékos értékvesztéssel 1175 dollárig süllyedt.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.