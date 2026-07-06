Furcsán ébredt a forint, megijedhetett

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az euró 353,58 forinton állt 7 órakor, enyhén magasabban a péntek esti 353,39 forintnál.

Érdekes, hogy a grafikon alapján a magyar fizetőeszköz árfolyama az euróval szemben előbb érezhetően erősödött, de a trend hirtelen megfordult.

A dollár jegyzése 308,93 forintról 309,32 forintra erősödött, a svájci franké pedig 384,22 forintról 384,41 forintra emelkedett. Az eurót 1,1432 dolláron jegyezték a péntek késő délutáni 1,1439 dollár után. (MTI)