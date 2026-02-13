Futhat a pénze után, ha nem figyel: három napos leállás jön

Február 16-a, hétfő egy tradicionális ünnepnap az Egyesült Államokban Washington’s birthday néven. Az ünnep gazdasági, pénzügyi vonatkozása, hogy a legtöbb amerikai kormányzati szerv, bank és posta zárva tart.

Ezen a napon tőzsdei kereskedés sem lesz, legalábbis a NYSE és a Nasdaq parkettjei sem nyitnak ki, de szünetet tart majd a kötvénypiac is. Az árupiacon lesz ugyan kereskedés, de rövidebb ideig. A Chicagói Fémtőzsdét (CME) érintő pontos nyitvatartási időket a Washington’s birthday napra vonatkozóan itt találja.

Mivel az amerikai tőke továbbra is a globális piac motorja, hétfőn a nyitva tartó európai és ázsiai tőzsdéken is az átlagosnál alacsonyabb forgalomra és oldalazó árfolyamokra lehet számítani. A magyar pénzpiacok zavartalanul elérhetők lesznek például ezen a napon is, de a fentiek értelmében visszafogottabb, kisebb forgalmú napra lehet számítani, mely a forint árfolyamában és általánosságban a teljes bankközi devizapiacon is visszaköszönhet.

