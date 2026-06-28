Gajra vágta az aranypiacot, hogy megindult a globális tőke

Csökkent májusban az arany hátterű tőzsdén kereskedett alapokban kezelt vagyon globális szintje. Az Arany Világtanács, azaz a World Gold Council (WGC) összesítése szerint a múlt hónapban már „csak”

604 milliárd dollár volt, két százalékkal kevesebb, mint az áprilisban látott közel 615 milliárd dolláros összeg.

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Nagy pénz folyt kifelé

Az áprilisban látott 6,5 milliárd dollárt is meghaladó beáramlás a májusi számok ismeretében egy egyszeri felpattanásnak tűnik, hiszen a legfrissebb adatok alapján májusban beáramlás helyett összesítve 2 milliárd dollár volt a kiáramlás az arany ETF-ekből globálisan.

A legnagyobb mértékben, 1,3 milliárd dollárt az ázsiai piacokon vontak ki ezekből a klasszikus ETF-ekből, de szorosan követte őket Észak-Amerika is. A nagyobb régiók közül egyedül Európa volt képes fenntartani egy szolidabb beáramlást.

Arról, hogy ez pontosan mekkora mértékű volt, és miben talált egymásra az Egyesült Államok és Kína, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.