Gajra vágta az aranypiacot, hogy megindult a globális tőke

Csökkent májusban az arany hátterű tőzsdén kereskedett alapokban kezelt vagyon globális szintje. Az Arany Világtanács, azaz a World Gold Council (WGC) összesítése szerint a múlt hónapban már „csak”
604 milliárd dollár volt, két százalékkal kevesebb, mint az áprilisban látott közel 615 milliárd dolláros összeg.
Nagy pénz folyt kifelé
Az áprilisban látott 6,5 milliárd dollárt is meghaladó beáramlás a májusi számok ismeretében egy egyszeri felpattanásnak tűnik, hiszen a legfrissebb adatok alapján májusban beáramlás helyett összesítve 2 milliárd dollár volt a kiáramlás az arany ETF-ekből globálisan.
A legnagyobb mértékben, 1,3 milliárd dollárt az ázsiai piacokon vontak ki ezekből a klasszikus ETF-ekből, de szorosan követte őket Észak-Amerika is. A nagyobb régiók közül egyedül Európa volt képes fenntartani egy szolidabb beáramlást.
Arról, hogy ez pontosan mekkora mértékű volt, és miben talált egymásra az Egyesült Államok és Kína, további részleteket a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár oldalán megjelent írásból ismerhet meg.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.