Garantáltan vigyorogni fog, nézze csak meg a forintot

Ezt produkálta a hazai fizetőeszköz reggel a bankközi devizapiacon.

Erősödött kissé a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hat órakor 380,22 forinton jegyezték a péntek este hat órai 380,54 forint után. A dollár jegyzése 321,68 forintra csökkent 323,17 forintról, a svájci franké pedig 416,31 forinton állt 416,45 forint után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél: 0,4 százalékkal az euró, 0,7 százalékkal a dollár és 0,2 százalékkal a svájci frank ellenében. Február eleje óta a forint 0,3 százalékkal erősödött az euróval szemben, a dollár és a svájci frank ellenében viszont nagyjából a hó eleji szinten áll a jegyzése. Az év eleje óta a forint erősödött az euróval és a dollárral szemben, 1,1 és 1,8 százalékkal, de 0,8 százalékkal áll gyengébben a svájci frank ellenében. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
 

