Gázárrobbanásra számít? Így védekezhet ellene

Az amerikai elnök, Donald Trump szinte naponta bejelent valami csodálatos sikert az Iránnal folytatott háborúban, de valójában egyelőre nagyon nem látszik a vége. Iránnak van mersze folyton visszalőni, és némelyik találata igen fájdalmas volt. A Hormuzi-szoros változatlanul zárva, az amerikaiak pedig békekötésről beszélnek ugyan, de közben csapatösszevonásokat hajtanak végre a térségben.

A hírekben általában az olajárat szokták emlegetni, mint a háború eszkalációjának és deeszkalációjának lázmérőjét. Ám az európaiak számára legalább olyan fontos a földgáz tőzsdei árfolyama is. Hiszen az orosz gázról való leválás jegyében kontinensünk nagyobb LNG-, azaz cseppfolyósított gázmennyiséget próbált az utóbbi években beszerezni a Közel-Keletről, és főleg az Egyesült Államokból.

Most az USA-tól függ Európa

Európa ugyan megszabadult az orosz gázfüggőségtől az utóbbi években, de ezzel párhuzamosan az amerikai LNG-től vált függővé, ami újfajta politikai kiszolgáltatottságot eredményezett. Washington nyíltan használja az „LNG-fegyvert” gazdasági nyomásgyakorlásra – az energiaellátás egyre inkább a kereskedelmi kapcsolatokban való engedelmesség és a politikai igazodás feltételévé válik. Az EU vezetése ezt a problémát továbbra is alábecsüli – írta az Oilprice.com szakértője.

​A globális gázpiacot súlyos helyzetbe hozta a Hormuzi-szoros lezárása és a katari Ras Laffan központ elleni támadások, amelyek 12-13 millió tonna/év LNG-kapacitást érintenek. Más szűk keresztmetszetek további 5-10 százaléknyi tényleges kínálatot vesznek ki a rendszerből. Eközben az európai gáztárolók a szezonális igényekhez képest alacsony szinten állnak, így az egyes politikusok által hangoztatott „puffer”, tartalék valójában nem létezik. Egy akár részleges amerikai szállítás-visszafogás vagy átárazás is azonnali válságot okozhat kontinensünkön – írja a szerző.

(Magyarország, amely jelenleg még döntően orosz vezetékről kapja a gázt /Török Áramlat/, eközben fokozatosan építi ki az LNG-alapú diverzifikációt a Nyugat felé is. A cikk logikája szerint tehát egy kettős kitettség alakul ki nála, az egyszerre politikailag sérülékeny Oroszország szállításai és a potenciálisan feltételekhez köthető amerikai-nyugati LNG irányába.)

A háborús helyzet – meg az amerikai elnöki porhintés – néha szinte óráról órára változik, az árfolyamok is fel-alá csapkodnak, szakszóval hatalmas a volatilitás az energiahordozók piacán, miközben a részvénypiacok is eléggé zaklatottak. Mit tehet egy ilyen bizonytalan és veszélyes helyzetben az átlagos kisbefektető?

