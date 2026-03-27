Gázárrobbanásra számít? Így védekezhet ellene

Az energiaválság elleni védekezés egyik módja, ha földgázzal foglalkozó részvénytársaságok részvényeiből veszünk, amelyek ebben a szituációban különösen jól teljesíthetnek. Ilyen portfóliót kialakítani azonban többféleképp lehet.

Az amerikai elnök, Donald Trump szinte naponta bejelent valami csodálatos sikert az Iránnal folytatott háborúban, de valójában egyelőre nagyon nem látszik a vége. Iránnak van mersze folyton visszalőni, és némelyik találata igen fájdalmas volt. A Hormuzi-szoros változatlanul zárva, az amerikaiak pedig békekötésről beszélnek ugyan, de közben csapatösszevonásokat hajtanak végre a térségben.

A hírekben általában az olajárat szokták emlegetni, mint a háború eszkalációjának és deeszkalációjának lázmérőjét. Ám az európaiak számára legalább olyan fontos a földgáz tőzsdei árfolyama is. Hiszen az orosz gázról való leválás jegyében kontinensünk nagyobb LNG-, azaz cseppfolyósított gázmennyiséget próbált az utóbbi években beszerezni a Közel-Keletről, és főleg az Egyesült Államokból.

Most az USA-tól függ Európa

Európa ugyan megszabadult az orosz gázfüggőségtől az utóbbi években, de ezzel párhuzamosan az amerikai LNG-től vált függővé, ami újfajta politikai kiszolgáltatottságot eredményezett. Washington nyíltan használja az „LNG-fegyvert” gazdasági nyomásgyakorlásra – az energiaellátás egyre inkább a kereskedelmi kapcsolatokban való engedelmesség és a politikai igazodás feltételévé válik. Az EU vezetése ezt a problémát továbbra is alábecsüli – írta az Oilprice.com szakértője.

​A globális gázpiacot súlyos helyzetbe hozta a Hormuzi-szoros lezárása és a katari Ras Laffan központ elleni támadások, amelyek 12-13 millió tonna/év LNG-kapacitást érintenek. Más szűk keresztmetszetek további 5-10 százaléknyi tényleges kínálatot vesznek ki a rendszerből. Eközben az európai gáztárolók a szezonális igényekhez képest alacsony szinten állnak, így az egyes politikusok által hangoztatott „puffer”, tartalék valójában nem létezik. Egy akár részleges amerikai szállítás-visszafogás vagy átárazás is azonnali válságot okozhat kontinensünkön – írja a szerző.

(Magyarország, amely jelenleg még döntően orosz vezetékről kapja a gázt /Török Áramlat/, eközben fokozatosan építi ki az LNG-alapú diverzifikációt a Nyugat felé is. A cikk logikája szerint tehát egy kettős kitettség alakul ki nála, az egyszerre politikailag sérülékeny Oroszország szállításai és a potenciálisan feltételekhez köthető amerikai-nyugati LNG irányába.)

A háborús helyzet – meg az amerikai elnöki porhintés – néha szinte óráról órára változik, az árfolyamok is fel-alá csapkodnak, szakszóval hatalmas a volatilitás az energiahordozók piacán, miközben a részvénypiacok is eléggé zaklatottak. Mit tehet egy ilyen bizonytalan és veszélyes helyzetben az átlagos kisbefektető?

Végre kedvező hírek a Közel-Keletről, így reagált rá a forint

Alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Csütörtököt mondott a forint

A magyar fizetőeszköz gyengült a csütörtöki bankközi kereskedésben.

Itt az idő? Venni kell az aranyat, mintha nem lenne holnap?

A tűzszünettel kapcsolatos befektetői remények arra is lehetőséget adtak, hogy az arany és az ezüst egyaránt újra drágulni kezdjen.

A várható Magyar-kormány hírére tovább erősödik a forint

Az előző esti jegyzéséhez képest kevesebb forintot kell fizetni a főbb devizákkal szemben.

Nézze csak, mi történt a forinttal – ennyiért adják az eurót

Jó napja volt a forintnak.

Kiugrik az ágyból, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Erősödött a forint árfolyama szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kedden gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Ez lett a vége: egyeduralkodót neveltek a magyar kriptopiacon

Egyetlen, a magyar kormányzat hiperszigorú feltételeinek megfelelő kriptovalutás befektetési szolgáltató érhető el az országban.

Így nyomja agyon az olajár a tőzsdei jó híreket

Szép és jó lenne minden, de a fránya olajár közbeszólt.

Biztos hogy erre? Nézze csak, mit ér a forint

Nagy meneteléssel kezdte a hetet a magyar fizetőeszköz. Aztán jött a másnap.

