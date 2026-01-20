5p

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Az év elején sok befektető ugyanazzal a kérdéssel szembesül: merre érdemes tovább menni? Irányt mutatunk a januári Klasszis Befektetői Klubban – vegyen részt Ön is!

Az elmúlt évek megmutatták, hogy a tőkepiacok nem mindig úgy viselkednek, ahogy azt a tankönyvek alapján várnánk. Infláció, magas kamatok és geopolitikai feszültségek formálják az árfolyamokat, miközben új technológiák és megatrendek rajzolják át a befektetési térképet. Ilyen környezetben már nem elég tippekre vagy hangulatokra hagyatkozni: érteni kell a folyamatokat, hogy a saját befektetési stratégiánkat tudatosan hozzájuk igazíthassuk. A Klasszis Befektetői Klub 2026. januári eseménye ebben segít – megmutatja, hol lehetnek a valódi lehetőségek, és hol rejtőznek azok a kockázatok, amelyeket érdemes időben felismerni. Ezért is érdemes helyet foglalnia a Klasszis Befektetői Klub legújabb eseményén, ahol a piaci trendek, a geopolitikai hatások és a stratégiák jeles szakértői várják Önt 2026. január 27-én, délután 16:30-tól Budapesten.

A Klasszis Befektetői Klub – 2026-os Outlook, Geopolitikai Trendek és Megatrendek nem csupán egy konferencia – ez egy befektetői iránytű. A világpolitika gyorsan változik, miközben a központi banki politika, az inflációs kilátások és technológiai áttörések teremtik meg a következő évek legfontosabb piaci narratíváit. Megérteni ezt a komplex összjátékot versenyelőnyt jelent azoknak, akik tudatosan építik a portfóliójukat.

Miről fog szólni az esemény?

  • Átfogó 2026-os tőkepiaci kitekintő – rávilágítunk arra, hogyan alakulnak a globális és regionális gazdasági trendek, az infláció és a kamatok, valamint a befektetési kockázatok és lehetőségek.
     
  • Geopolitikai hatásvizsgálat – a globális hatalmi átrendeződés és az energiabiztonság kérdéseinek elemzése segít felismerni, hogyan befolyásolhatják ezek a tényezők a részvények, a nyersanyagok, valamint a devizapiacok mozgását.
     
  • Megatrendek és technológia – az AI, a zöld átállás és a védelmi ipar mint befektetési tematika napirenden vannak, miközben a legfontosabb piaci irányokat vizsgáljuk szakértői panel beszélgetésekben.

Jelentkezzen most >>

Kik adnak betekintést?

A rendezvény résztvevői között szerepelnek makrogazdasági elemzők, portfóliómenedzserek és piaci szakértők – köztük olyan nevekkel, akik évek óta segítik a befektetői közösséget abban, hogy tudatos és megalapozott döntéseket hozzanak.

Kiemelt szakértők és közreműködők:

Szalay-Berzeviczy Attila – egyetemi szakközgazdász, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi elnöke; nyitóelőadásában a geopolitikai feszültségek és a világpiaci átrendeződés befektetési hatásairól beszél.

Maróti Ádám György – portfóliómenedzser a Hold Alapkezelőnél; részt vesz a zöld átállás és energiabiztonság panelbeszélgetésben, fókuszban a kritikus nyersanyagok és energiaipari trendek.

Pletser Tamás – az egyik legismertebb hazai olaj- és gázipari elemző az Erste Csoporttól; aki az energiaipari trendekről és kilátásokról beszél a panelben.

Gáspár András – lapigazgató a Klasszis Médianál; moderátorként vezeti a zöld átállás geopolitikája szekciót, segítve a beszélgetést a paneltagok között.

Pogátsa Zoltán – közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense; részt vesz az infláció, kamatlábak és gazdasági növekedés 2026-ban című panelbeszélgetésben, amelynek fókuszában a globális és regionális növekedési kilátások valamint a stagflációs kockázatok állnak.

Ifkovics Ábrahám – elemző a HOLD Alapkezelőnél; ő is részt vesz a makrogazdasági fókuszú panelbeszélgetésben.

Pál Roland – portfóliómenedzser a Raiffeisen Befektetési Alapkezelőnél; szintén az infláció, kamatlábak és gazdasági növekedés 2026-ban című panelbeszélgetésben osztja meg gondolatait a részvevőkkel.

Csabai Károly – a Privátbankár és az Mfor főszerkesztője; moderátorként vezeti az inflációról, kamatokról és gazdasági növekedésről szóló panelbeszélgetést,

Gyetvai Károly – vezető értékesítés-támogató a Raiffeisen Alapkezelőnél; részt vesz a Megatrendek 2026 panelbeszélgetésben, ahol a beszélgetés fókuszában a mesterséges intelligencia, az öregedő társadalom és egyéb megatrend befektetések lesznek

Varjú Péter – az Erste Befektetési Zrt. Értékpapír-kereskedés és Speciális Ügyletek Üzletágának igazgatója; akivel szintén a Megatrendek 2026 panelben beszélgetünk a gazdasági ciklusokon átívelő technolóhiai és társadalmi trendekről.

Veresegyházi Gábor – a Klasszis Média partnere; moderátorként vezeti az AI-forradalom és 2026 megatrendjei című panelbeszélgetést, összekapcsolva a globális trendeket a befektetők számára releváns gyakorlati kérdésekkel.

Jelentkezzen most >>

Információk

  • Időpont: 2026. január 27., 16:30
     
  • Helyszín: Budapest
     
  • Részvételi díj: 14 900 forint + áfa
     
  • Regisztráció és további részletek a klasszis.hu-n >>

Tegye meg az első lépést a tudatos befektetői évhez!

Legyen Ön is ott, ahol a befektetői közösség a jövőről gondolkodik. Ezen a gyakorlati perspektívákat nyújtó eseményen olyan eszközöket és szempontokat kap, amelyek akár évek múlva is meghatározhatják portfóliója teljesítményét.

Ne maradjon le – regisztráljon még ma, és kezdje a 2026-os befektetési évet a piaci trendek és stratégiák legjobb ismeretével!

