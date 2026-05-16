Görcsbe rándul a gyomra, ha meglátja, mi történt a forinttal

A május 11-ével kezdődő hetet még az euróval szemben még a 355-ös szint felett kezdte a forint, ám aztán folyamatosan gyengülve 361,5 forintig jutott péntek estére. Ez közel 1,8 százalékkal alacsonyabb árfolyam a hétfő reggelinél.

Hasonló folyamat játszódott le a másik két vezető devizánál. A dollárral szemben a forint 1,3 százalékkal, a hétfő reggeli 306,872-ről péntek estére 310,963-ra esett, míg a svájci frankkal ellenében még az előző kettőnél is nagyobb mértékben, több mint 2 százalékkal, 387,201-ről 395,154-re gyengült – írja a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Piac és Profit.

A forint e heti gyengülése mögött elsősorban a nemzetközi devizapiaci folyamatok, azon belül is a dollár markáns erősödése áll, a dollárindex egyhavi csúcsra emelkedett. Ez kedvezőtlen szokott lenni az olyan feltörekvő piaci devizák számára, mint a forint.

Az is gyengítette a hazai fizetőeszközt, hogy a piacok óvatosabbak lettek, szaknyelven szólva kockázatkerülőbbek, ami abban nyilvánult meg, hogy a sérüléknyebbnek számító devizákból (ilyen a forint is) a biztonságosabb menedéknek számító eszközökbe (például dollárba) tették át a tőkéjüket.