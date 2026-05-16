2p
Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Görcsbe rándul a gyomra, ha meglátja, mi történt a forinttal

mfor.hu

A választások eredményére többéves csúcsra szökött hazai fizetőeszköz ezen a héten jó nagyot gyengült.

A május 11-ével kezdődő hetet még az euróval szemben még a 355-ös szint felett kezdte a forint, ám aztán folyamatosan gyengülve 361,5 forintig jutott péntek estére. Ez közel 1,8 százalékkal alacsonyabb árfolyam a hétfő reggelinél.

Hasonló folyamat játszódott le a másik két vezető devizánál. A dollárral szemben a forint 1,3 százalékkal, a hétfő reggeli 306,872-ről péntek estére 310,963-ra esett, míg a svájci frankkal ellenében még az előző kettőnél is nagyobb mértékben, több mint 2 százalékkal, 387,201-ről 395,154-re gyengült – írja a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Piac és Profit.

A forint e heti gyengülése mögött elsősorban a nemzetközi devizapiaci folyamatok, azon belül is a dollár markáns erősödése áll, a dollárindex egyhavi csúcsra emelkedett. Ez kedvezőtlen szokott lenni az olyan feltörekvő piaci devizák számára, mint a forint.

Az is gyengítette a hazai fizetőeszközt, hogy a piacok óvatosabbak lettek, szaknyelven szólva kockázatkerülőbbek, ami abban nyilvánult meg, hogy a sérüléknyebbnek számító devizákból (ilyen a forint is) a biztonságosabb menedéknek számító eszközökbe (például dollárba) tették át a tőkéjüket.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Semmi nem elég: az AI is zabálja, történelmi csúcsra ugrottak a rézárak

Egyre több jel mutatja, hogy élénkül az ipari felhasználásban megkerülhetetlen fém kereslete a piacon, az ellátás viszont egyáltalán nem javult globálisan.

Nemcsak az eső eshet, a tőzsde is ezt teszi

Nemcsak az eső eshet, a tőzsde is ezt teszi

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 11,43 pontos emelkedéssel, 132 438 ponton nyitott még reggel, dél körül ugyanakkor már 1,2 százalékos mínuszba került a magyar tőzsdemutató, 130 805 pontig csökkent a tőzsdemutató. A befektetők nagyon adják az OTP részvényeit.

A kínai-amerikai csúcs sem hűti a forint árfolyamát

A kínai-amerikai csúcs sem hűti a forint árfolyamát

A kőolaj-áremelkedéssel együtt gyengül a forint. Az amerikai-kínai egyeztetés, egyelőre inkább emelte a kőolaj árát, mint hűtötte volna a kedélyeket az iráni válság miatt.

Semmi sem tart örökké: nézze hogyan alakult a forint árfolyama

Semmi sem tart örökké: nézze hogyan alakult a forint árfolyama

A bankközi piacon vegyesen alakult a forint árfolyama csütörtökön a főbb devizákkal szemben, a kora reggeli jegyzésekhez képest.

Klasszis_Podcast_Hold

Nem engedhetik meg, hogy túl erős legyen a forint – ezt mondják a szakértők

Meddig tarthat a magyar eszközök csodás árfolyamalakulása, ami a választások körül kezdődött? Meddig maradhat ilyen erős a forint és ilyen magas a forintkamat? Kiknek fájhat, hat túl izmos a devizánk? Drágulnak-e még tovább a magyar ingatlanok? Még a drága energia is jobb annál, mintha egyáltalán nincs energia. A Klasszis Podcastban ezúttal a HOLD Alapkezelő portfólió-menedzsereit kérdeztük. 

Nem ezt szoktuk meg mostanában a forinttól

Nem ezt szoktuk meg mostanában a forinttól

Gyengült csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Megőrizte reggeli pozícióját a forint

Vegyesen alakult, kevéssé változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon

Utolsó figyelmeztetés? Az olajválság már dörömböl, de meg se halljuk

Utolsó figyelmeztetés? Az olajválság már dörömböl, de meg se halljuk

A tartalékok fogynak, a feszültség nő, és a felismerés pillanatában fájdalmas árrobbanás jöhet. Mik a kilátások?

Így köszönti a forint árfolyama a hivatalba lépett Tisza-kormányt

Így köszönti a forint árfolyama a hivatalba lépett Tisza-kormányt

De merre megy majd tovább?

Megalakult a Tisza-kormány, közben lejjebb csúszott a forint

Megalakult a Tisza-kormány, közben lejjebb csúszott a forint

Nem örült a piac?

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG