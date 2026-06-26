Gyengébb pályára állt a forint, mutatjuk a friss árfolyamot

Az euró árfolyama 355,50 forintra emelkedett 7 órakor a csütörtök esti 354,25 forintról. A svájci frank jegyzése 384,45 forintról 386,51 forintra erősödött, a dollár pedig 311,22 forintról 312,43 forintra drágult.

Az euró jegyzése az esti 1,1384 dollárról 1,1377 dollárra gyengült.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A héten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 25 bázispontos kamatcsökkentése és leginkább kommunikációja egy „mini kamatcsökkentési ciklus” elindításáról gyengítette enyhén a hazai fizetőeszköz árfolyamát. A jegybank bejelentéseiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak: