Gyomrost kaptak a magyar állampapírok rajongói

A jövő héttől egy százalékkal alacsonyabb kamattal forgalmazza az Államadósság Kezelő Központ az Egyéves Magyar Állampapírt és a Kincstári Takarékjegyeket. A sima diszkontkincstárjeggyel jobban járhat a lakosság - derül ki a Bank360.hu összefoglalójából.

A Prémium Magyar Állampapírok (PMÁP) kamatcsökkentése után újabb rossz hírt közölt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a kisbefektetőkkel. Szeptember 4-től csökken az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) és a postán kapható Kincstári Takarékjegyek (KTJ) kamata is. Az 1MÁP péntekig még évi 9 százalékos kamattal jegyezhető, a jövő héttől azonban már csak 8 százalékos kamattal vásárolható meg. Az egyéves KTJ éves kamata most 9, a kétévesé 9,5 százalékos, ezek 8, illetve 8,5 százalékosra csökkennek.

A rövid lejáratú lakossági állampapírok kamata eddig is elmaradt az intézményi papírokétól, ez a jövőben is így maradhat. Az intézmények számára is megvásárolható egyéves diszkontkincstárjegyek (dkj) csütörtökön 9,3 százalékos átlaghozammal keltek el az ÁKK aukcióján. A magánszemélyek bármelyik magyar állampapírt megvásárolhatják, a dkj-t is, és a fix kamatozású intézményi államkötvényeket is.

Aki kifejezetten rövid távú állampapírt keres, annak érdemes megnéznie, milyen hozammal vásárolhatók meg ezek a kincstárjegyek, de megérheti hosszabb lejáratú lakosság állampapír is vásárolnia, hiszen a PMÁP a mostani kamatperiódusban 14,75, a következőben pedig várhatóan még magasabb kamatot fizet majd. Ez a kötvény ugyan elvileg tízéves, de bármikor vissza lehet váltani 99 százalékos árfolyamon. Ez praktikusan annyit jelent, hogy egy év után a 14,75 százalékos hozamból, ha valaki eladja a papírt, 13,75 százalékot tarthat meg.