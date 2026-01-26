1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Gyönyörűen elgurította a hetet a forint

mfor.hu

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,99 forintról 381,21 forintra csökkent 18 órakor, napközben 381,03 forint és 382,52 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 414,39 forintról 413,54 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 321,98 forintról 320,75 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1853 dollárról 1,1885 dollárra változott. (MTI)


Fotó: DepositPhotos.com

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Ne csípje meg magát, tényleg ennyit ér a forint!

Friss árfolyamok hétfő reggel.

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Soha nem volt még ilyen drága az arany

Lélektani határt lépett át hétfőn az arany ára.

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

Nem fog zsebkendőt kérni, ha rápillant a forintárfolyamra

A magyar fizetőeszköz összességében erősödött a héten a főbb devizákkal szemben.     

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

Csúcsra tört a svájci csokitól a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama erősödött a csütörtöki bankközi piacon.

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Kirobbanó formában van a forint az új esztendőben

Vegyesen alakult, kevéssé változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Úgy tűnik, minden fagynak ellenáll a forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Új befektetés érkezik a magyar piacra

A jövő héttől új állampapírt vásárolhatnak a lakossági befektetők.

Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Elpityeredik, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Meglátta a forint a lehetőséget, és szépen ki is használta

Meglátta a forint a lehetőséget, és szépen ki is használta

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frank ellenében gyengült a hazai fizetőeszköz.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Az év elején sok befektető ugyanazzal a kérdéssel szembesül: merre érdemes tovább menni? Irányt mutatunk a januári Klasszis Befektetői Klubban – vegyen részt Ön is!

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168