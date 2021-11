Hadházy Ákos 730 milliónyi uniós pénzt keresett, de csak egy bánatos romot talált

Megjárják-e a MÁP Plusz tulajdonosok a magas infláció miatt?

A magas infláció, ha nem követik a lakossági megtakarítások kamatai, súlyos veszteséget okoz majd a takarékoskodóknak – ahogy már most is. Bár korábban a negatív reálkamat csak átmeneti időszakokban volt jellemző, most már több éve, és évente sok százmilliárd forinttal csökken az emberek pénzének vásárlóereje. Mit lehet itt tenni?