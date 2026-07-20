Hajszállal görbült csak meg a forint

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Az utóbbi években alapjaiban változtak meg a lakossági és vállalati tőzsdézési szokások. A gyorsaság, a stabilitás és a közvetlen tőzsdei elérés ma már alapelvárás a befektetők részéről. Részben erre a digitális igényre reagálva indította el a hitelintézet az OTP SingleMarketet, amely saját fejlesztésű befektetési platformként most egy újabb hatalmas lépéssel hozza közelebb a világ legfontosabb tőkepiacait a hazai ügyfelekhez.