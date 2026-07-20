Hajszállal görbült csak meg a forint

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 362,31 forintról 362,37 forintra emelkedett 18 órára, napközben 360,14 forint és 363,79 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 392,13 forintról 391,86 forintra süllyedt, míg a dolláré 316,65 forintról 317,59 forintra erősödött.
Az euró jegyzése 1,1442 dollárról 1,1411 dollárra változott.
(MTI)
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.