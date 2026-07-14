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Hajszálnyira az újabb lélektani szinttől a forint – ennyit ér

mfor.hu

Pengeélen táncol a magyar fizetőeszköz kedden reggel.

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót 359,46 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 358,36 forint után.

A forint az euróval szemben ezzel hajszálnyira, úgy is mondhatnánk centikre került a lélektanilag is fontos küszöböt jelentő 360-as szinttől.

A dollár jegyzése 314,35 forintról 315,52 forintra nőtt, a svájci franké pedig 385,60 forintról 387,76 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1400 dollárról 1,1393 dollárra gyengült kedd reggel. (MTI)

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

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