Hajszálnyira az újabb lélektani szinttől a forint – ennyit ér

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kapcsolódó cikk A vagyonkezelői szakmát is átírhatja az euró bevezetése Interjú a Gránit Alapkezelő szakértőivel.

Az eurót 359,46 forinton jegyezték reggel hét órakor, magasabban a hétfő esti 358,36 forint után.

A forint az euróval szemben ezzel hajszálnyira, úgy is mondhatnánk centikre került a lélektanilag is fontos küszöböt jelentő 360-as szinttől.

A dollár jegyzése 314,35 forintról 315,52 forintra nőtt, a svájci franké pedig 385,60 forintról 387,76 forintra emelkedett. Az euró árfolyama 1,1400 dollárról 1,1393 dollárra gyengült kedd reggel. (MTI)