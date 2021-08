Hamarosan minősítettnie magukat a hazai szálláshelyeknek

Hamarosan megjelenik az a kormányrendelet, amely megteremti a nemzeti szálláshelyminősítő rendszer - kötelező nemzeti tanúsító védjegyrendszer - keretfeltételeit, továbbá megállapítja a technikai és működési részletszabályokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) attrakciókkal és vendéglátó üzletekkel való kibővítéséről - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Hangsúlyozzák, a jövőben a szálláshelyeknek üzemeltetési tevékenységük folytatásához minősíttetni kell magukat, és meg kell felelniük a minősítő szervezet által közzétett követelményeknek.

A tájékoztatás szerint a már nyilvántartásba vett szálláshelyek a minősítési folyamatot egyszerű regisztráció segítségével kezdeményezhetik a kormányrendeletben jelölt határidők szerint, a szállodák és panziók 2021. december 31-ig, kempingek, üdülőházak és közösségi szálláshelyek 2022. június 30-ig, magán- és egyéb szálláshelyek 2023. január 1-ig.

A besorolás célja, hogy a vendégek minden típusú szálláshelyen megbízható minőséget kapjanak. Az eddigi szubjektív véleményeket objektív szempontrendszer váltja fel valamennyi szálláshelytípusnál. A rendszert fokozatosan vezetik be, az első minősítés ingyenes lesz, a kisebb szálláshelyeket hosszabb felkészülési idő segíti - tájékoztatott a turisztikai ügynökség.

Ismertetik, hogy a szálláshelyek minősítése típusonként egységes szempontok mentén történik, a folyamat 2022 januárjában a szállodákkal és a panziókkal indul.

A közleményben rámutatnak arra is, hogy a turisztikai szektor digitalizációja újabb mérföldkőhöz érkezett a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ bővítésével. Az adatszolgáltatók köre a vendéglátóhelyekkel és az attrakciókkal egészül ki, így a jövőben ezen szolgáltatók adatai is részét képezik a naprakész turisztikai statisztikáknak. Az NTAK bővítése újabb lépcsőfok az adatvezérelt ágazattámogatás felé, fontos segítség a döntéshozatalban, és a gazdaság fehérítését is elősegíti. Így még teljesebb képet lehet majd kapni a szektor forgalmáról, és a fejlesztési irányok meghatározásának is támogató pillére lesz - írják a közleményben.