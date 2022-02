Gigantikus fogás: még sosem lepleztek le ekkora bitcoin-lopást

A Bitfinex kriptovaluta-tőzsdén 2016-ban ellopott, több mint 94 ezer bitcoint foglaltak le az Egyesült Államokban. A jelenlegi árfolyamon 3,6 milliárd dollárt érő digitális fizetőeszköz lefoglalása rekordnak számít - jelentette be kedden az amerikai igazságügyi minisztérium, közölve egyben azt is, hogy letartóztatták az ügyben gyanúsított New York-i házaspárt is.