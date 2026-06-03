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Hatalmas lehetőségek vannak a piacon – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Litván Dániel

Még sokáig velünk lehetnek a nagy amerikai techcégek, de nem csak ott érdemes keresni a jó technológiai befektetéseket. Magyarország pedig hatalmas esélyt kapott a kormányváltással. Klasszis Podcast Munkácsi Dáviddal, a Generali kiemelt portfóliómenedzserével.

Lufi vagy nem lufi az AI? Mennyire reálisak a nagy techcégek értékelései, és hova futhat ki ez az egész történet?

Hatalmasat fordult a világ a magyar gazdaság megítélését tekintve, de meddig tarthat ki az optimista hangulat, és mire kell figyelni?

Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk a Klasszis Podcastban Munkácsi Dáviddal, a Generali Investment CEE magyarországi fióktelepének kiemelt portfóliómenedzserével.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00:00 Beköszönés.

00:00:58 Gyorsjelentések szezonja.

00:05:49 Lufi vagy nemlufi az AI?

00:15:12 Az innováció alapja.               

00:17:43 Pozitív amerikai jövő.

00:26:35 Magyarország új utakon.

00:35:56 Mi lesz a magyar részvényekkel, meddig eshetnek még a kamatok?

00:43:53 Elköszönés.

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