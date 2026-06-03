Hatalmas lehetőségek vannak a piacon – Klasszis Podcast

Lufi vagy nem lufi az AI? Mennyire reálisak a nagy techcégek értékelései, és hova futhat ki ez az egész történet?
Hatalmasat fordult a világ a magyar gazdaság megítélését tekintve, de meddig tarthat ki az optimista hangulat, és mire kell figyelni?
Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk a Klasszis Podcastban Munkácsi Dáviddal, a Generali Investment CEE magyarországi fióktelepének kiemelt portfóliómenedzserével.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
00:00:00 Beköszönés.
00:00:58 Gyorsjelentések szezonja.
00:05:49 Lufi vagy nemlufi az AI?
00:15:12 Az innováció alapja.
00:17:43 Pozitív amerikai jövő.
00:26:35 Magyarország új utakon.
00:35:56 Mi lesz a magyar részvényekkel, meddig eshetnek még a kamatok?
00:43:53 Elköszönés.
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