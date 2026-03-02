Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Hajózási adatok szerint legalább 150 tartályhajó – köztük nyersolaj- és LNG-szállító egységek – vetett horgonyt a Perzsa-öböl nyílt vizein, a Hormuzi-szoroson túl, míg további több tucatnyi hajó vesztegel a szoros másik oldalán. A vasárnapi adatok azután mutatták ezt a megtorpanást, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások káoszba taszították a régiót.

A Reutersnek a MarineTraffic hajókövető platform adatai alapján készült becslései szerint a tartályhajók a jelentősebb öbölmenti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint a cseppfolyósított földgáz-óriás Katar partjai előtti nyílt vizeken csoportosultak.