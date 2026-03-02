1p
Hatalmas tengeri tumultus alakult ki – Irán a háttérben

Nagy számban sorakoztak fel a megrekedt tankerek a Közel-Keleten.

Hajózási adatok szerint legalább 150 tartályhajó – köztük nyersolaj- és LNG-szállító egységek – vetett horgonyt a Perzsa-öböl nyílt vizein, a Hormuzi-szoroson túl, míg további több tucatnyi hajó vesztegel a szoros másik oldalán. A vasárnapi adatok azután mutatták ezt a megtorpanást, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli légicsapások káoszba taszították a régiót.

A Reutersnek a MarineTraffic hajókövető platform adatai alapján készült becslései szerint a tartályhajók a jelentősebb öbölmenti olajtermelők, köztük Irak és Szaúd-Arábia, valamint a cseppfolyósított földgáz-óriás Katar partjai előtti nyílt vizeken csoportosultak.

Ma reggel is elindult a kereskedés a bankközi devizapiacon. A forint is reagált.

Ellehetetlenült a világ egyik legfontosabb olajpiaci kereskedelmi útvonala az Iráni válság miatt.

Megbeszélhetik, hogy ma gyenge nap volt, de az összkép azért nem rossz.  

Közelít a 375-ös árfolyamhoz az euró.

Súlyos ára lehet az újabb szárnyalásnak az arany kapcsán.

Még biztonságosabb az online állampapír-vásárlás a Magyar Államkincstárban: új védelmi elemekkel bővült a WebKincstár és a MobilKincstár alkalmazás február 26-tól.  A Kincstár állampapír-forgalmazási online felületeinek újabb biztonsági fejlesztései a befektetések védelmét szolgálják.

Erősödött a forint, már csak 375 forint az euró.

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavaly – vagyonnal súlyozva – átlagosan 9 százalék feletti nettó hozamot értek el. Ráadásul a pénztári portfoliók harmadának hozamrátái kétszámjegyűek lettek.

Vegyesen alakult a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

