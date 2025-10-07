Hatalmasat zakózott a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 388,54 forintról 393,47 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 388,19 forint és 393,62 forint között mozgott – írja az MTI.

A svájci frank jegyzése a reggeli 417,47 forintról 422,96 forintra ment fel, míg a dolláré 332,20 forintról 337,07 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1703 dollárról 1,1674 dollárra változott.

A forint kedden Nagy Márton szavai után kezdett el látványosan gyengülni. A nemzetgazdasági miniszter délelőtt arról beszélt, hogy szerinte a gazdasági környezet alapján elérkezhetett az idő a jegybanki kamatcsökkentés megfontolására.