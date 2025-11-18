Hétfejű sárkány az infláció: így küzdhet ellene okosan

Az inflációs félelmek makacsul tartják magukat, nem csoda, a múlt azt mutatja, hogy az infláció egy hétfejű sárkány, ráadásul újra kinőhetnek fejei. Van egy sor olyan befektetés, amelyeket infláció ellen ajánlanak, de az a baj, hogy nem mindegy, milyen időzítéssel, melyiket, mekkora értékben vesszük. A kisbefektetők pedig ritkán rendelkeznek megfelelő tudással, hogy eldöntsék – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.hu mai elemzésében.

Mivel nincs olyan befektetés, amely tökéletes védelmet nyújt, a befektetőknek érdemes diverzifikálniuk a portfólióikat.

Az elemzés részletesen bemutatja, mely eszközosztályok hogyan segítenek megőrizni a befektetés értékét, és melyiknek mi a kockázata. Ismerteti, milyen ingatlanok vannak, és a nemesfémekre is kitér.

Az aranytól és az ezüstről rengeteget cikkeztek mostanában, hiszen történelmi csúcsukon vagy azok közelében vannak. Az utóbbi egy-két év egyik legjobb befektetését jelentették. Jó azonban tudni, hogy az árfolyamuk rövid- és középtávon, de akár sok éven át sem mindig követi az inflációt. Előfordulhat, hogy emelkedő infláció esetén az arany és az ezüst esik, vagy éppen nem csinál semmit.

Kézenfekvő megoldást jelent a problémára az inflációt követő kötvény, a cikkben azonban megjegyzik, ez drága megodlás lehet. A részvénypiacon és az árupiacon is találhatnak vonzó lehetőséget a befektetők.