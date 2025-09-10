Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Befektetés Dollár Euró Forint Svájci frank

Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

mfor.hu

Szerencsére nem tud elszakadni a 393-as szinttől a forint jegyzése.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számolt be az MTI.

Az euró hét órakor 393,14 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 393,26 forintnál. A dollár jegyzése 335,47 forintról 335,66 forintra emelkedett, a svájci franké viszont 421,45 forintról 421,27 forintra gyengült.

Az euró 1,1715 dollárra süllyedt a kedd esti 1,1726 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak a dollár tudta megcsiklandani a forint talpát

Csak a dollár tudta megcsiklandozni a forint talpát

A forint árfolyama tartotta magát az euróval és a frankkal szemben.

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nézze csak, merre szédelgett a forint!

Nem tudta, merre induljon hétfőn a forint.

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Nem fog örülni, ha látja, mi történt a forinttal

Hétfőn reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Elképesztő, mit művel a forint

Az euró és a svjáci frank egy, a dollár viszont több mint három és fél éve nem volt ilyen olcsó.

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Bombaformában a forint, rég volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama az euróval és a dolárrral szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Száguld a forint, kétéves csúcson jár a dollárral szemben

Száguld a forint, kétéves csúcson jár a dollárral szemben

Az euróval szemben egyéves, a dollár ellenében több mint kétéves csúcson van az árfolyam. 

Nem hisz a szemének, ha meglátja, mit művelt a forint

Rég volt ilyen: 393 forint alatt is járt az euró. 

Kapott egy gyomrost a forint az éjjel

Kapott egy gyomrost a forint az éjjel

Csütörtök reggeli árfolyamok.

Öröm ránézni a forintra

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

Ezt tapasztalja Demjén Ottó, az MBH Befektetlési Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168