Hevesebben verhet a szíve, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – számolt be az MTI.

Az euró hét órakor 393,14 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 393,26 forintnál. A dollár jegyzése 335,47 forintról 335,66 forintra emelkedett, a svájci franké viszont 421,45 forintról 421,27 forintra gyengült.

Az euró 1,1715 dollárra süllyedt a kedd esti 1,1726 dollárról.