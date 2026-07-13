1p
Befektetés Donald Trump Dubaj Egyesült Államok Egyesült Arab Emírségek Forint Iráni válság Katar

Hiába lőnek a Közel-Keleten, a forint tartja magát

mfor.hu

Bár az éjjeli órákban megint voltak amerikai légicsapások és iráni drón- és rakétatámadások is, a forint csak kismértékben gyengült.

A forint a hételeji devizapiaci kereskedésben egyelőre biztató teljesítményt nyújt. Alig 0,5 százalékkal gyengült annak ellenére, hogy folyamatosak az amerikai légicsapások és az iráni rakéta- és dróntámadások a Közel-Keleten. Az eurót fél 7 után nem sokkal 357 forint 40 filléren jegyezték, a dollár 313 forint 60 filléren állt, míg a svájci frankért 387 forint 20 fillért kértek.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A hordható vagyontól a mesterséges intelligenciáig – Így fektet be a magyar elit

A hordható vagyontól a mesterséges intelligenciáig – Így fektet be a magyar elit

A hazai szupergazdagok portfóliójában a legnagyobb szelet valamilyen tulajdonosi részesedés vállalkozásokban: piaci értéken a cégek több mint 60 százaléka a leggazdagabb egy százalék tulajdonában van. Az ingatlanpiaci lelkesedés kifulladt, a lakossági állampapírok dominanciája véget ért – ma már az aktív vagyonkezelés és a globális diverzifikáció az úr.

Így reagált a forint az EU-s pénzek hazahozatalára

Erősödött a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Trump miatt üthet be újra a 100 dolláros olajár? Mi jön az újabb pánik után?

A forgatókönyv már ismert: Irán tüzel, Trump erőszakosan reagál, a tőzsdék megremegnek.

Ismét megmutatt izmait a forint

Ismét megmutatta izmait a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben ma reggelre a nemzetközi bankközi devizapiacon.  

Megrázta magát a forint, ennyit ér egy euró csütörtök reggel

Megrázta magát a forint, ennyit ér egy euró csütörtök reggel

Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Újabb vezérigazgatókat váltott le Kapitány István

Újabb vezérigazgatókat váltott le Kapitány István

Távozik a a HEPA Zrt. és a HIPA Zrt. vezérigazgatója. 

Új vezető az EXIM élén

Új vezető az EXIM élén

2026. július 8-tól Kiss Zalán tölti be az EXIM Magyarország vezérigazgatói tisztségét.

Mi folyik itt? Megint rakétázik az olaj

Nem volt tartós a nyugalom a kőolaj piacán.

Nem igazán vártuk ezt a forinttól

Nem igazán vártuk ezt a forinttól

A devizapiacon a szerda is hozott nem remélt mozgásokat a magyar fizetőeszköznél.

A forintot hidegen hagyták az MTVA-ban történtek

Gyengült a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG