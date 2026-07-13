Hiába lőnek a Közel-Keleten, a forint tartja magát

A forint a hételeji devizapiaci kereskedésben egyelőre biztató teljesítményt nyújt. Alig 0,5 százalékkal gyengült annak ellenére, hogy folyamatosak az amerikai légicsapások és az iráni rakéta- és dróntámadások a Közel-Keleten. Az eurót fél 7 után nem sokkal 357 forint 40 filléren jegyezték, a dollár 313 forint 60 filléren állt, míg a svájci frankért 387 forint 20 fillért kértek.