Hidegzuhannyal ébresztették a forintot szerdán

Az MTI összefoglalója szerint gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 364,35 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 362,88 forintnál. A dollár jegyzése 310,30 forintra emelkedett 308,79 forintról, a svájci frank pedig 395,87 forintról 397,52 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1740 dollárra változott a kedd esti 1,1752 dollárról.
